Названа возможная дата ослабления ограничений в России

Ослаблять ограничения в России могут начать уже 12 мая. Это будет возможно, только если россияне проявят сознательность и проведут майские праздники дома.

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем [режим] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничения], может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Попова заявила, что резкое увеличение числа инфицированных — это не сюрприз. Эпидемиологи предупреждали, что такое может случиться. Тогда руководитель Роспотребнадзора призвала не надеяться на быструю отмену ограничений из-за разгула коронавируса. Процесс смягчения мер и снятия запретов будет проходить поэтапно и зависеть от того, как сложится эпидемиологическая ситуация в регионах.

Можно снимать ограничения или нет, будет понятно только после майских праздников. Режим строгой самоизоляции продлят, если к концу следующей недели выявят много случаев заражения. Россияне, которые подхватили инфекцию на праздниках, как раз обнаружат у себя первые симптомы к окончанию череды нерабочих дней.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал сограждан потерпеть пока без шашлыков и продолжить жить в режиме самоизоляции на майских праздниках. Он отметил, что если люди ринутся на пикники, то может случиться вторая волна пандемии.

За последние сутки коронавирус выявили у 10 633 человек в 85 регионах. Всего в России 134 687 инфицированных. 1280 из них скончались от COVID-19.