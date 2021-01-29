Главная красавица Росгвардии решила вернуться на службу

Девушка уверена, что ее уволили незаконно, поэтому она решила восстанавливаться через суд.

«За такое (публикация видео в Instagram — прим. ред.) не увольняют уж точно», — объяснила Анна Храмцова агентству Ura.ru.

Помимо восстановления на службу, Храмцова требует один миллион рублей компенсации морального вреда и зарплату за вынужденные отгулы. Юрист, представляющbq интересы Росгвардии в суде, считает, что это обычный трудовой спор. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области ситуацию пока никак не прокомментировали.

Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили из свердловского управления силового ведомства. Официальной причиной стало выложенное в Stories Instagram видео, где в кадр попало административное здание. Один из сослуживцев сохранил запись и показал начальству. Тогда девушка заявила, что решение об увольнении больше похоже на расправу завистливых коллег.

Храмцова победила на первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии». За нее проголосовали более 57 тысяч человек.