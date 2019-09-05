Взаимные угрозы, мат и «быдлячья рожа». Главная красавица Росгвардии сцепилась с автохамом

Пару дней назад самая красивая девушка Росгвардии сцепилась с автохамом в Екатеринбурге. Девушка шла по парковке с ребенком и не заметила, как сзади подкрался автомобиль. Слово за слово — конфликт, огласка. Что известно про случай с «Красой Росгвардии» — в материале «360».

Анна Храмцова — победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии». Накануне у нее произошел конфликт с мужчиной на белой Kia Rio, который куда-то так спешил, что решил пнуть машиной сотрудницу правоохранительных органов. Свои впечатления девушка описала в Instagram, назвав повествование так: «Быдлячья рожа на дороге».

Храмцова на днях шла с дочерью по парковке возле торгового центра «Мегаполис» в Екатеринбурге в поисках собственного автомобиля. Вдруг сзади подъехала белая Kia Rio.

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«Сзади это существо на белом ведре. Приблизился, посигналил, протаранил, вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидать угрозы, типа: „Сча, если что-то с зеркалом случилось там с моим…“» — поделилась девушка. После этого она начала снимать его на камеру.

Потом Храмцова перепугалась за дочь, направилась к своему автомобилю, посадила ребенка в салон и заперла двери. В это время мужчина сам начал снимать ее на видео, одновременно с этим неся «бульон» в ее сторону.

«Вглядитесь в эту рожу, можно при встрече и плюнуть туда же», — заключил представитель правоохранительных органов, приложив к своему посту видео.

В беседе с «360» Храмцова рассказала, что Kia Rio задела ее ягодицы и ударила зеркалом. Заявление в полицию девушка не писала.

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Участник конфликта на Kia Rio, Дмитрий, рассказал, что Храмцова вела себя вызывающе и провоцировала стычку.

«Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево. Я проехал за ней метра три, ожидая, что она отойдет, потом посигналил — она обернулась. Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила», — сказал мужчина.

В результате удара на иномарке сложилось зеркало. Дмитрий отметил, что вышел из автомобиля и сказал девушке, что она неадекватная. Он не стал отрицать, что мог сказать какое-то матерное слово, при этом уточнил, что вел себя корректно и ни на кого «не наезжал».

Храмцова стала «Красой Росгвардии» в конце апреля. Ее выбрали путем народного онлайн-голосования. Тогда стало известно, что девушка — потомственный силовик. Ее отец служил в правоохранительных органах, а мать до сих пор остается сотрудницей полиции.