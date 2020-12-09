«Краса Росгвардии» пожаловалась на увольнение со службы за Stories в Instagram

«Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц», — заявила Анна Храмцова.

При этом она отметила, что считает настоящей причиной желание сослуживцев выжить ее, так как после победы на конкурсе завистников у нее прибавилось.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Храмцова сняла видео на территории режимного объекта и опубликовала в Stories. Один из ее сослуживцев сохранил запись и показал начальству, что и привело к отставке.

«Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника», — отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Анна Храмцова победила на первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии». За девушку проголосовали более 57 тысяч человек.