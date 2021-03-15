Главе кооператива «Аленушка» предъявили обвинение после массового отравления школьников Красноярска

По делу о массовом отравлении школьников в Красноярске обвинение предъявили главе сельскохозяйственного кооператива. В его хранилищах нашли возбудителей иерсиниоза.

«Источником распространения возбудителя инфекции являются складские помещения СПК „Аленушка“, а также цеха ООО „Респект“, занимающиеся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых», — сообщили в СК.

При осмотре хранилищ и после получения результатов исследования образцов и проб оказалось, что овощи хранились с многочисленными нарушениями. Предприниматель не организовал производственный контроль за санитарно-техническим состоянием помещений предприятия.

По результатам предварительного расследования обвинения предъявили председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка». Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия после отравления 115 красноярских школьников из 27 общеобразовательных учреждений возбудили два уголовных дела по статьям «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».