Почти 60 красноярских школьников попали в больницу с отравлением

Почти 60 учеников школ Красноярска пришлось положить в больницу из-за массового отравления. Детям, которые учатся в Советском и Октябрьском районах города, стало плохо накануне.

«Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести», — приводит ТАСС текст сообщения регионального Минздрава.

1 марта в местном управлении Роспотребнадзора сообщили, что около 70 учащихся школ Советского и Октябрьского районов Красноярска отравились овощными салатами. Специалисты провели лабораторное исследование еды и нашли нарушения санитарного законодательства. У детей выявили иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез.

Роспотребнадзор тут же запретил кормить школьников сырыми овощами от этого поставщика, а деятельность компании приостановили. После массового отравления детей завели административное дело и передали его в суд. Следователи начали собственную проверку.