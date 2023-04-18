Общество 18 апреля 2023, 23:24 Глава СК поручил доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет Глава СК Бастрыкин поручил доложить о деле с травмой ребенка на рейсе Москва — Хургада РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему по информации о травмировании девочки на борту самолета, летевшего из Москвы в Хургаду. Специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК уже организовали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

О ситуации с получением ребенком травмы Бастрыкину доложит руководитель Западного МСУ на транспорте СК России Павел Выменец.

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Юная пассажирка получила ожоги из-за того, что стюардесса во время раздачи еды опрокинула на нее стакан с кипятком. Девочка получила сильные ожоги, но несмотря на это самолет для оказания медицинской помощи пострадавшей сажать не стали. Ребенка доставили в больницу уже после того, как лайнер приземлился в Египте.

Мама девочки Ольга рассказала «360», что ее дочь продолжает проходить лечение. Сейчас она находится в стабильном состоянии, каждое утро ей делают перевязки. Местные врачи прописали пострадавшей лекарства, но уже в ближайшую субботу россияне отправятся домой.