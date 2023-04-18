Эксклюзив 18 апреля 2023, 13:02 «Состояние стабильное». Мама облитой кипятком в самолете девочки рассказала о ее лечении и о вранье авиакомпании Мама облитой кипятком в самолете девочки: авиакомпания врет, что стюардесса не виновата РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девочка, которую стюардесса Red Wings облила кипятком на рейсе Москва — Хургада, чувствует сейчас себя лучше, ее лечение продолжается. Об этом «360» рассказала ее мать Ольга. Женщина добавила, что перевозчик отрицает вину своей сотрудницы.

«Сейчас состояние стабильное. Нам отменили капельницы, мы ездим на перевязки каждое утро, вечером я ее перевязываю. Проходим лечение, пьем кучу лекарств. Находимся в отеле, сидим в номере. В субботу утром вылетаем в Москву, в воскресенье утром будем [дома]», — сообщила Ольга.

Реклама

Она вспомнила, как произошло ЧП. Дочь сидела в середине ряда, ее столик был открыт, на него она положила планшет.

«Я сидела в телефоне. В этот момент подошла стюардесса и начала пытаться поставить стаканы на стол дочки. Она сказала про „горячее“, когда уже стакан опрокинулся. Мы со стюардессой как-то поймали его рукой и поставили. Ребенок был в колготках и спортивных штанах», — уточнила собеседница «360».

Мама начала снимать ребенку облитую одежду, на помощь к ней прибежали другая бортпроводница и стюард. Сама виновница происшествия не извинилась, не помогла, а обвинила во всем случившемся семью.

«Потом эта девушка Яна подошла и сказала, что я же вас предупреждала, что горячее», — передала слова стюардессы Ольга.

Женщина спросила представителей авиакомпании, может ли самолет экстренно сесть из-за произошедшего, бортпроводники пообещали узнать эту информацию, но потом данная тема больше не поднималась. К тому же девочка заснула.

«Авиакомпания говорит, что стюардесса поставила стаканы и ушла. Якобы мы сами опрокинули, хотя она была на месте. Они заявили, что я работаю в „Аэрофлоте“. Я не работаю в „Аэрофлоте“. Наша компания никакого отношения к „Аэрофлоту“ не имеет», — отметила мама пострадавшего ребенка.

Она заявила, что намерена добиваться справедливости.

«Тут дело не в компенсации уже, а во вранье. Мне нужно правду доказать, потому что они уже начали нагло врать», — заключила женщина.

Ранее стало известно, что семья девочки обратилась в российское генконсульство, прокуратуру и полицию в связи со случившимся.