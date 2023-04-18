Происшествия 18 апреля 2023, 10:55 Стюардесса облила ребенка кипятком на борту самолета Москва — Хургада РЕН ТВ: стюардесса облила девочку кипятком на борту самолета Москва — Хургада РИА «Новости»

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Бортпроводница обварила девочку кипятком в самолете, летящем из Москвы в Хургаду – курортный город в Египте. Ребенок получил два ожога и испытал сильнейший болевой шок, рассказала мать пострадавшей Ольга в беседе с РЕН ТВ.

По словам Ольги, стюардесса опрокинула стакан кипятка на ее дочь, когда раздавала питание. Женщина требовала, чтобы самолет посадили и она смогла доставить ребенка в ближайшую больницу, но получила отказ. Авиакомпания даже не принесла извинений.

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Пострадавшую девочку отвезли в медучреждение уже после того, как лайнер приземлился в Египте. Родители обратились в прокуратуру, полицию и российское генконсульство.

Ранее «360» сообщал о другом случае: в Москве первоклассник попал в реанимацию после прогулки с друзьями. Когда мальчик пришел в себя, он рассказал, что нашел с друзьями на улице «порошок c клубничным ароматом» и начали с ним играть.

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