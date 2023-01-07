Общество 07 января 2023, 11:25 Глава ПЦУ начал рождественскую службу в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»: украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру РИА «Новости»

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Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний начал в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Полиция и нацгвардейцы проверяют документы у входа в храм, сообщило РИА «Новости».

В Telegram-каналах распространилось видео начала церковной службы. Судя по опубликованным кадрам, большинство присутствующих в храме одеты в форму с нацистской символикой. Съемки литургии вели представители СМИ.

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Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви анонсировала рождественскую литургию, которую возглавит Епифаний.

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По словам министра культуры Александра Ткаченко, комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ к государству завершила работу. Но ПЦУ получила разрешение провести рождественское богослужение в храме.

При этом священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к Успенскому собору и Трапезной церкви.

В среду, 4 января, стало известно, что ПЦУ впервые проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре. В Украинской православной церкви богослужение сочли позором для страны.