Мир 05 января 2023, 01:53 Предстоящее богослужение в Киево-Печерской лавре назвали позором в УПЦ Представители УПЦ назвали позором богослужение главы ПЦУ в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

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Предстоящее богослужение в Киево-Печерской лавре, которое проведет глава неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко, сочли позором для страны. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на заявление пресс-службы Украинской православной церкви (УПЦ).

«Это событие станет большим позором для Украины. В отличие от других случаев с захватами наших храмов сторонниками ПЦУ, в данном случае это рейдерство происходит напрямую по распоряжению самых высоких представителей власти», — сказано в сообщении пресс-службы.

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Там также отмечается, что поместные церкви в других странах будут, мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание на Украине.

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Глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко уже получил разрешение на проведение рождественской службы в Киево-Печерской лавре. Праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель ПЦУ совершит 7 января. Начнется рождественская служба в 09:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).