Глава профсоюза трудящихся мигрантов предупредил о сложностях с патентами из-за новых правил

Новые требования к иностранным мигрантам могут отразиться на скорости получения ими патентов, заявил «360» председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Причиной этому стало отстранение локальных центров тестирования от работы с иностранцами.

В понедельник, 7 июня, начали действовать новые требования к иностранцам, приезжающим в Россию на заработки, а также к тем, кто получает вид на жительство. Они должны иметь базовые знания русского языка, истории, законодательства. Однако эксперт заявил, что патент выдавали после сдачи экзаменов и раньше.

«Это все действует, странно, что это называют нововведением. Человек, если хочет работать в России, он обращается в МВД, в случае с Москвой — в многофункциональный иммиграционный центр, где проходит экзамен на знание русского языка, основного законодательства, истории России, пользования ДМС. Затем сдает медицинские анализы и получает патент, по которому у него есть право работать в течение года», — объяснил Ренат Каримов.

Он отметил, что до вступления в силу новых требований мигрантам было легко сдать экзамены, потому что этим занимались сотни локальных центров тестирования при головных центрах. С сегодняшнего дня локальные центры тестирования отстранены от этой процедуры.

«Теперь иностранные работники должны обращаться напрямую в головные центры, которых явно недостаточно. Ближайшая неделя покажет, к чему это может привести, скорее всего, к затягиванию получения патента», — добавил он.

По словам эксперта, пока локальные центры могут подать заявки на тендер по предоставлению услуг мигрантам, но условия конкурса не разработаны.

«Пока вопросов больше, чем ответов», — добавил Ренат Каримов.