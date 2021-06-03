Иностранных рабочих обязали знать русский и историю

Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний, необходимых иностранцам для работы в России. Кандидат должен знать русский язык и российскую историю, сказано в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Требования касаются сдачи единых госэкзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, обратила внимание «Газета.Ru».

Чтобы получить разрешение на работу или патент, иностранец должен уметь общаться на социально-бытовые темы, а также некоторые специальные. Речь идет о приеме на работу, обращении в полицию, консультации в поликлинике и так далее. Также знаний должно хватать для заполнений документов и заявлений.

В истории России приезжим нужно знать наиболее важные факты и события, названия крупнейших городов и основные государственные праздники.

Отвечая на вопросы по основам законодательства, иностранцы должны ориентироваться в основных правах, свободах и обязанностях, которые предъявляются к зарубежным гостям.