Вступили в силу новые требования к трудовым мигрантам в России

В понедельник, 7 июня, начали действовать новые требования к иностранцам, приезжающим в Россию на заработки, а также к тем, кто получает вид на жительство. Речь идет о знании русского языка и истории.

Согласно постановлению правительства, чтобы получить разрешение на работу или патент, приезжий должен иметь сертификат о сдаче экзамена по русскому языку как иностранному.

Для этого обязательно уметь общаться на социально-бытовые темы, вести диалог в таких ситуациях как прием на работу, обращение в полицию, посещение поликлиники.

Также соискатели должны понимать основное содержание текстов по этим темам, воспринимать речь на слух, включая аудиосообщения.

Среди требуемых практических умений — возможность заполнять анкеты, бланки и другие подобные документы.

Те, кто хочет получить разрешение на временное проживание, должны знать «разные варианты этикетных фраз» и уметь вести диалог с собеседником.

Мигранты и те, кто получает вид на жительство, должен знать наиболее важные факты и события российской истории. От работников, кроме того, требуют назвать столицу РФ, крупнейшие города, а также основные государственные праздники.