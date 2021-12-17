Глава Минтруда ответил на слухи о введении ежегодных новогодних выплат пенсионерам

Ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам пока не собираются вводить в России. Такое заявление сделал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал РИА «Новости» он.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с соответствующей инициативой, автором идеи являлся глава комитета, представитель ЛДПР Ярослав Нилов. Разработанный проект закона направили для рассмотрение правительства.

Документ получил название «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». Парламентарии в пояснительной записке заявили о высокой инфляции в стране и уменьшении пенсий.

В связи с этим депутаты предложили выдавать перед Новым годом так называемую 13-ю пенсию. По задумке, она должна равняться месячной пенсии получателя. На эти цели хотели выделить 786,2 миллиарда рублей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб перечислила выплаты, которые россияне точно получат перед Новым годом. Среди них — зарплаты, премии.