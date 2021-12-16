Новогодние выплаты пенсионерам захотели сделать ежегодными

Предновогодние выплаты для граждан пенсионного возраста предложили ввести на постоянной основе. В настоящее время комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил пилотный проект, его направили на заключение в правительство. Об этом написали «Известия».

Депутаты отметили, что сделать такую выплату регулярной надо по ряду причин. В их числе — высокая инфляция в стране, а также сокращение покупательской способности среди пожилых граждан.

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и „военных“ пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — сказано в документе.

В парламентских фракциях отношение к инициативе неоднозначное. Одни не против введения так называемой «тринадцатой пенсии», другие говорят, что вся суть не в количеств выплат, а в их размерах.

«Проблема ведь не в количестве выплат, а в том, чтобы они были достойными и соизмеримыми с экономиками европейских стран. Как показывают расчеты, это где-то в районе 40 тысяч рублей. КПРФ предлагает сделать сейчас пенсии хотя бы на уровне 25 тысяч рублей», — пояснил член фракции, депутат Госдумы Сергей Обухов.

При этом постоянными новогодние выплаты могут стать уже в 2022 году. На их осуществление из бюджета необходимо будет выделить около 768 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о сохранении накопительной части пенсии до конца 2024 года. Такая мера позволит уменьшить переводы из федерального бюджета в базу ПФР на 772,9 миллиарда рублей.