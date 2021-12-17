Россиянам перечислили выплаты, которые они получат перед Новым годом

Жители России до конца 2021 года получат 13-ю зарплату, заработную плату, пенсии за январь, премии и пособия. Все эти выплаты уже заложены в бюджет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками. <…> Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13-ю зарплату люди получат перед Новым годом», — сказала она Ura.ru.

Парламентарий отметила, что, хотя выплата пенсий за январь 2022 года заложена в бюджет 2021-го, многие россияне получат эти деньги в праздничные дни.

Бессараб добавила, что регионы и работодатели стараются также выдавать свои сотрудникам новогодние подарки, помогать ветеранам и многодетным семьям. Она подчеркнула, что сейчас действуют программы поддержки материнства и детства.

«Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — резюмировала парламентарий.

Ранее Госдума подготовила законопроект, который предлагает ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров.