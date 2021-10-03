Глава Минпросвещения Кравцов: массовый локдаун в российских школах не планируется

Минпросвещения не планирует массово закрывать российские школы из-за роста случаев коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что такое возможно только в случае крайней необходимости, если для этого будут объективные причины, сообщил ТАСС.

«Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — подчеркнул Кравцов.

На сегодняшний день, по его словам, в России из-за всплеска заболеваемости ковидом закрыто менее 0,1% школ. Он также напомнил, что решение о закрытии принимают власти региона в зависимости от эпидемической ситуации.

Сегодня ежесуточный прирост случаев коронавируса побил июльский рекорд. В оперштабе сообщили о 25 769 случаях коронавируса в 85 регионах страны.

Учебный год в российских школах начали в обычном режиме. Эпидемиологи не исключали роста заболеваемости осенью, объясняя это возвращением детей в учебные заведения и прекращением сезона отпусков.