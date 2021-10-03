Рекордное число россиян умерло за сутки от ковида

За сутки в России умерли 890 человек с коронавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии.

По данным оперштаба, ежесуточный прирост составил 25 769 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Еще 15 391 человек полностью выздоровел от ковида.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Московской области (1646).

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что сейчас в России продолжается волна заболеваемости, которая началась еще в июне, с появлением штамма «дельта». По мнению эксперта, из-за приближения зимы, а также активизации социальной жизни россиян, вероятно, подъем еще будет наблюдаться какое-то время. Он не исключил, что ежесуточный прирост может приблизиться к 30 тысячам.

Затормозить рост, по его словам, можно с помощью вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. Некоторые люди начали их игнорировать, но это совершенно неверно. Маски нужно носить не на подбородке, важно не забывать мыть руки, стараться соблюдать социальную дистанцию и по возможности снизить количество поездок в транспорте.