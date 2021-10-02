Вирусолог Центра Гамалеи Альтштейн: ежесуточный прирост случаев коронавируса вырастет до 30 тысяч

Волна заражения коронавирусом, которая сейчас наблюдается в России, началась еще в июне, когда появился штамм «дельта». Вероятнее всего, подъем будет продолжаться еще некоторое время и в России начнут выявлять по 30 тысяч случаев в сутки, заявил «360» профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Рост заболеваемости, по словам специалиста, был связан с осенним периодом — дети пошли учиться в школу, люди вернулись из отпусков. Произошел рост социальной активности, отсюда и увеличение прироста случаев заражения.

«Уровня вакцинации, который есть сейчас, к сожалению, пока недостаточно для того, чтобы отразиться на числе заболевших. К тому же надо понимать, что после вакцинации только через месяц-полтора люди становятся иммунными», — пояснил Альтштейн.

По его мнению, на фоне приближающейся зимы подъем, скорее всего, будет увеличиваться. Не исключено, что показатели ежесуточного прироста могут перевалить за 30 тысяч. К этому показателю, по словам профессора, страна может подобраться уже достаточно скоро.

До 30 тысяч случаев в сутки, наверное, доберемся достаточно скоро. И на этом уровне пойдем какое-то время Анатолий Альтштейн.

«Спада можно ожидать по мере того, как будет идти вакцинация людей. С ее помощью можно будет добиться снижения случаев», — подчеркнул он.

Кроме вакцинации, как напомнил Альтштейн, важно соблюдение противоэпидемических мер. Это тоже может дать эффект. С учетом этих факторов, по мнению эксперта, подъем заболеваемости не должен продлиться долго.

За минувшие сутки в России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимальным показателем с середины июля.