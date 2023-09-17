Общество 17 сентября 2023, 15:31 Глава Минприроды подвел итоги шестидневного визита Ким Чен Ына в Россию Глава Минприроды: Ким Чен Ын проявил большую заинтересованность во время визита РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию проявлял большую заинтересованность и внимание к мельчайшим деталям, отметил глава Минприроды Александр Козлов. О завершении рабочей поездки политика он сообщил в своем Telegram-канале.

«За шесть дней мы посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений. <…> Многое обсудили за это время», — отметил Козлов.

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Среди ключевых моментов, которые поднимали в ходе обсуждения, он назвал дополнительные поставки зерна, реанимацию проекта «Хасан — Раджин», возобновление регулярного авиасообщения, строительство автомобильного моста через реку Туманную.

«Этот проект обсуждали в 2018 году, но пандемия остановила переговоры, предложили их возобновить», — напомнил министр.

Помимо этого, затронули и вопрос о повышении квоты для студентов. На сегодняшний день, по данным Козлова, свыше 100 человек получают высшее образование в России. В основном молодые люди выбирают ДВФУ.

Были на повестке и культурные обмены. В частности, труппу Мариинского театра уже пригласили на гастроли в Северную Корею.

«И важное! Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведем заседание межправительственной комиссии РФ — КНДР», — заключил глава Минприроды.

Он подчеркнул, что этот механизм помогает России и КНДР укреплять добрососедские отношения.