Мир 17 сентября 2023, 05:13 Стали известны впечатления Ким Чен Ына от поездки в Россию Посол России в КНДР: Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. Об этом сообщил посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита, хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается», — заявил Мацегора журналистам.

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Ким Чен Ын прибыл в Приморье на поезде в субботу, 16 сентября. Во Владивостоке северокорейского лидера ждала насыщенная программа.

Он посетил фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» и изучил вооружение военного корабля. В том числе, системы управления ракетным оружием, размещенные в центральном командном пункте фрегата. Эта система позволяет запускать ракеты морского базирования «Калибр».

Кроме того, северокорейский лидер посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября. На следующий день он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры глав государств длились почти пять часов.