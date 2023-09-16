Мир 16 сентября 2023, 17:31 Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» во Владивостоке Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» во Владивостоке

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Доехавший до Владивостока лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица. Постановку давали на Приморской сцене Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Ведомство опубликовало видео с места событий, на которых лидер Северной Кореи подъезжает на машине к зданию театра и в сопровождении свиты входит в центральную ложу.

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По данным пресс-службы министерства, внутри театра Ким Чен Ына встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель межправительственной комиссии Россия — КНДР Александр Козлов.

Глава Северной Кореи прибыл в Россию на поезде в середине недели. В среду, 13 сентября, он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Переговоры глав государств заняли почти пять часов.

После они вместе посетили Комсомольск-на-Амуре, где Ким Чен Ын в сопровождении министра торговли и промышленности Дениса Мантурова посетил авиационный завод имени Гагарина.

В ходе общения с министром обороны Сергеем Шойгу лидер Северной Кореи посетил фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», где оставил запись в книге почетных посетителей и получил в подарок макет боевого корабля.