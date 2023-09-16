16 сентября 2023, 17:31
Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» во Владивостоке
Доехавший до Владивостока лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица. Постановку давали на Приморской сцене Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
Ведомство опубликовало видео с места событий, на которых лидер Северной Кореи подъезжает на машине к зданию театра и в сопровождении свиты входит в центральную ложу.
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По данным пресс-службы министерства, внутри театра Ким Чен Ына встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель межправительственной комиссии Россия — КНДР Александр Козлов.
Глава Северной Кореи прибыл в Россию на поезде в середине недели. В среду, 13 сентября, он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Переговоры глав государств заняли почти пять часов.
После они вместе посетили Комсомольск-на-Амуре, где Ким Чен Ын в сопровождении министра торговли и промышленности Дениса Мантурова посетил авиационный завод имени Гагарина.
В ходе общения с министром обороны Сергеем Шойгу лидер Северной Кореи посетил фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», где оставил запись в книге почетных посетителей и получил в подарок макет боевого корабля.
Ким Чен Ын
Россия
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