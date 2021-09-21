Глава Минобрнауки Фальков рассказал о состоянии госпитализированных после стрельбы в Перми

Большинство из тех, кто был госпитализирован после стрельбы в Пермском университете, идут на поправку. Об этом в ходе совещания с ректорами вузов в городе заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передал RT.

«Мы навестили тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — сказал министр.

Фальков добавил, что коллеги из Минздрава оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Вторник в Перми объявлен днем траура по погибшим в результате атаки на вуз. Люди начали возлагать цветы к стихийному мемориалу около университета, написала «Газета.ru». Министр науки и высшего образования РФ во время рабочего совещания с ректорами объявил минуту молния в память о жертвах трагедии. Фальков подчеркнул, что во избежание повторения таких событий нужно более ответственно подходить к обеспечению безопасности студентов и сотрудников университетов, сообщило Ura.ru.

Семерых пострадавших при стрельбе перевезут из Перми на лечение в Москву, писало РИА ФАН. Спецборт МЧС уже приготовился к вылету в столицу, «360» публиковал видео со взлетной площадки.

Студент ПГНИУ в понедельник, 20 сентября, устроил стрельбу в университете. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали.