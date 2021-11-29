Глава Кузбасса Цивилев рассказал о выплатах после ЧП на «Листвяжной»

Владелец «Листвяжной» уже выплатил семьям погибших и пострадавших в результате аварии на шахте свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передал ТАСС.

Выплаты из регионального бюджета семьям жертв и пострадавших в результате ЧП на шахте завершат уже сегодня, 29 ноября, сообщил глава Кузбасса.

Всего руководство «Листвяжной» выплатит более 300 миллионов рублей. Тем, кто потерял родных, выплатят по два миллиона на семью. Еще по миллиону рублей выделят на каждого, кто находился на иждивении у погибшего.

В пресс-службе предприятия сообщали, что в среднем каждой семье погибших выплатят по шесть миллионов рублей. Будут погашены все кредиты, взятые погибшими и их семьями. Их детям оплатят обучение в вузах и техникумах. Пострадавшие получат по полмиллиона рублей. Людям также окажут содействие в покупке и ремонте жилья.

Трагедия в Кузбассе произошла 25 ноября. По предварительным данным, на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, включая пятерых спасателей, еще 92 человека пострадали. В регионе объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела, уже задержаны пять подозреваемых, включая двух владельцев шахты.