Семьям горняков с «Листвяжной» начали поступать выплаты

Руководство «Листвяжной» начало перечислять первые выплаты семьям горняков, погибших и пострадавших при аварии на шахте в Кемеровской области. Об этом представители предприятия сообщили РИА «Новости».

Всего будет выплачено порядка 300 миллионов рублей. Родственники погибших получат выплату в размере двух миллионов рублей на семью, а также еще по миллиону рублей на каждого иждивенца погибшего.

«В среднем каждая семья погибшего, по предварительным подсчетам, получит более шести миллионов рублей», — рассказала собеседница агентства.

Будут погашены и все кредиты, оформленные на погибших горняков и их семьи. Детям жертв ЧП оплатят обучение в техникумах и вузах. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

На выходных предприятие также собрало сведения о том, в чем нуждаются семьи шахтеров. Это касалось жилищных вопросов и условий проживания. В пресс-службе «Листвяжной» сообщили, что за счет компании будет оказано содействие в приобретении нового жилья или ремонта имеющегося.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в этот момент находились 285 шахтеров. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. В Кузбассе объявили трехдневный траур.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что на всех шахтах в регионе после ЧП на «Листвяжной» по результатам проверки выявили почти 450 нарушений.