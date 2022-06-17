Глава Кузбасса рассказал о поставках российского угля в Евросоюз

Кузбасс продолжит исполнение контрактных обязательств по поставкам российского угла в страны Евросоюз до даты введения эмбарго. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Петербургского международного экономического форума.

«Контрактные обязательства мы выполняем в полном объеме, но они 10 августа заканчиваются… Пока еще у нас действуют существующие контракты», — сообщил Цивилев.

В дальнейшем объемы экспорта угля из Кузбасса будут скорректированы, уточнил глава региона.

Угольное эмбарго вступит в силу в августе. Россия уже начала поиск альтернативных покупателей угля, разрабатываются новые маршруты совместно с РЖД, угольными и стивидорными компаниями. Запрет на импорт угля из России вошел в пятый пакет санкций, который Запад согласовал в начале апреля. Европа также запретила экспорт в Россию передовых полупроводников, авиатоплива, квантовых компьютеров и программного обеспечения на сумму 10 миллиардов евро.