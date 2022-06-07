Минэнерго начало поиск новых покупателей российского угля

Угольное эмбарго вступит в силу в августе, и Россия уже начала поиск альтернативных маршрутов для переориентации экспорта угля. Об этом объявил на выставке «Уголь и Майнинг» замминистра энергетики Сергей Мочальников, сообщил ТАСС.

Новые маршруты прорабатываются совместно с РЖД, угольными и стивидорными компаниями.

Мы отрабатываем достаточно большое количество вариантов по переориентации на рынок АТР, но еще и на новые рынки

Отказ некоторых стран от угля вошел в пятый пакет санкций Евросоюза, предпоследний на сегодня. Он включил запрет на поставку оружия в Россию и заход в европейские порты судов под российским флагом. Также ограничения распространились на некоторых бизнесменов, журналистов и военных.

США признали провал санкций Евросоюза, сообщили «Известия». Журналист Джером Корси заявил, что Россия в ответ на принимаемые меры находит новых экспортеров и нивелирует эффект от ограничений.