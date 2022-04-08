Пять пакетов с санкциями. Что они изменят в России?

Европа утвердила новый пакет антироссийских санкций. Часть из них запрещают поставки в Россию высокотехнологичной продукции — полупроводников квантовых компьютеров, без которых не обойдется банковская сфера и наука. Однако запрет на импорт в Европу угля, цемента и древесины не окажет существенного ущерба.

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него вошли военные, журналисты, бизнесмены. Пакет также предусматривает с августа запрет импорта угля из России, а также продление ограничений на ввоз в ЕС цемента, древесины, морепродуктов, алкоголя и изделий из резины.

Европа запретила экспорт в Россию передовых полупроводников, авиатоплива, квантовых компьютеров и программного обеспечения на сумму 10 миллиардов евро.

Ограничения вводятся в отношении российских и белорусских автотранспортных компаний. Им запрещено перевозить товары автомобильным транспортом на территории ЕС. Но есть исключения — автомобильные перевозки в гуманитарных целях и транспортировка фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

Среди других ограничений — запрет морским судам под российским флагом заходить в порты ЕС. Исключением остаются суда, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и гуманитарную помощь.

Высокотехнологические санкции

Запрет на поставку передовых проводников и квантовых компьютеров может негативно повлиять на развитие многих отраслей. Например, полупроводник — это материал, который является неотъемлемой частью современной техники. Его задача проводить электричество. Без него не работает ни смартфон, ни автомобиль. А квантовые компьютеры используются только в нескольких узких областях. Экономист Игорь Качалов объяснил «360», что такая техника нужна для моделирования атомных реакций, прогноза погоды и в банковской сфере.

При прогнозе погоды формулируются сложнейшие математические операции для того, чтобы учесть воздушные массы, температурные массы, движения Солнца. Есть и более сложные примеры — моделирование ядерных реакций, которые позволяют сконструировать испытание ядерного оружия. Такие компьютеры также используются для моделирования взлета ракет в космос Игорь Качалов.

Банки и маркетплейсы тоже могут использовать эти компьютеры. Им приходится обрабатывать запросы миллионов клиентов, поэтому без больших мощностей не обойтись.

Экономист напомнил, что в 1970-х годах в СССР тоже не поставляли высокотехнологическое оборудование, однако стране удавалось найти лазейки и обеспечить суперкомпьютерами Генштаб и научные институты.

Другие страны, например ОАЭ, Китай и Казахстан, могут поставлять нам эту продукцию, однако с ее использованием в России, вероятно, возникнут сложности. Качалов не исключил, что компьютер считывает геолокацию и может перестать работать в стране, на которую наложили санкции.

Малоощутимые запреты

Однако некоторые антироссийские санкции станут почти не ощутимы. Россия поставляла уголь в основном в Польшу, Германию, Италию, Нидерланды, Францию и на Кипр. В 2021 году Европе импортировали 50,6 миллиона тонн, писала «Российская газета». Однако, по словам независимого аналитика по вопросам экономики Дмитрия Адамидова, Европа нарастила поставки угля из России только за последний год, когда цены на газ значительно увеличились. Экономист напомнил «360», что до этого на континент почти ничего не поставляли, поэтому новые ограничения не станут потерей.

«Это скорее штрих к картине ограничений от ЕС, который сильно не влияет. В последний год в Европу везли уголь отовсюду», — отметил Адамидов.

Незначительный ущерб нанесет и запрет на импорт цемента и древесины. Поставки цемента из России в Европу были тоже незначительными. По данным «Союзцемента», за прошлый год в Европу импортировали около 50 тысяч тонн цемента.

Экономист, доктор бизнес-администрирования компании DBA Валерий Корнеев напомнил «360», что еще в начале января 2020 года начал действовать запрет на вывоз круглого леса из России, поэтому дополнительное ограничение не окажет эффекта. Такая же ситуация с поставкой спиртных напитков в ЕС.

«Алкоголь из нашей страны практически не поставляется. Та же водка шла из Польши, а наше вино поставлялось в ЕС в мизерных количествах, пиво тоже. Нам экономического ущерба они не нанесут», — рассказал Корнеев.

А вот транспортные ограничения могут нанести серьезный ущерб. По мнению Адамидова, России придется обращаться к европейским транспортным компаниям для перевозок, однако оплатить их услуги будет непросто из-за санкций, которые наложили на банки. Запрет на заходы российских судов в порты будут сильно мешать торговле. Возможный вариант минимизации ущерба от санкций — разгрузка товаров на границе России.