Глава Крыма ввел «желтый» уровень террористической опасности в северных районах

Северные районы Крыма перешли на «желтый» высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны пособников киевского режима. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава региона Сергей Аксенов.

Он заявил, что режим начнет действовать с 20:00 по московскому времени понедельника, 11 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Режим продлится до вечера 26 апреля.

Аксенов пояснил, что в режим предназначен для введения дополнительных мер, направленных на безопасности жителей и государства. Ограничений в обычной жизни людей это не повлечет.

«Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами», — подчеркнул глава Крыма.

Он призвал жителей полуострова проявлять бдительность и сообщать в правоохранительные органы о появлении подозрительных людей или бесхозных предметов.

«Заверяю вас, что у нас имеется достаточно сил и средств для обеспечения безопасности наших граждан», — добавил Аксенов.

Крым стал четвертым российским регионом, объявившим о «желтом» уровне террористической опасности в связи с кризисом на Украине. На такой шаг также пошли губернаторы Курской, Брянской и Белгородской областей.