Белгородская область ввела «желтый» уровень террористической опасности

Власти Белгородской области ввели в регионе «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Принятые меры продлятся с 11 по 25 апреля.

«Бояться этого не надо, надо действовать слаженно. „Желтый“ уровень позволит консолидировать усилия населения, силовых структур и власти», — сообщил он.

Также Гладков заявил, что до 25 апреля в области запрещен запуск салютов, петард и фейерверков.

Губернатор призвал жителей области воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

«Обсудите с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: где вы встречаетесь, как действуете, как забираете пожилых родственников», — написал Гладков.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности также введи в Брянской и Курской областях.

Утром 1 апреля украинские националисты нанесли удар с вертолетов по нефтебазе в Белгороде, загорелись резервуары с топливом.