Поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться во время отопительного сезона уже в этом году. Об этом объявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

О предполагаемом начале поставок Миллер заявил во время праздничного селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу „Северный поток — 2“ на европейский рынок», — передал слова Миллера «Интерфакс».

В конце августа в датских территориальных водах закончили укладывать трубы газопровода «Северный поток — 2». Трубоукладочное судно «Фортуна» 21 августа пересекло морскую границу с Германией.

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве заявил, что «Северный поток — 2» практически готов — до завершения строительства осталось проложить 15 километров его морской части.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нити труб общей протяженностью 2460 километров, которые идут от России в Германию через Балтийское море.