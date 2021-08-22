В датских территориальных водах закончили укладывать трубы газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Трубоукладочное судно «Фортуна» 21 августа пересекло морскую границу с Германией. Ранее оно работало в водах Дании. Оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG пока не прокомментировал это событие.

На этой неделе Соединенные Штаты ввели очередные санкции против проекта. Они коснулись компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», связанных со строительством «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве заявил, что «Северный поток — 2» практически готов — до завершения строительства осталось проложить 15 километров его морской части. Глава немецкого правительства подчеркнула, что газопровод — это не двусторонний российско-германский проект. По ее словам, он носит общеевропейский характер, потому что его строят предприятия из нескольких стран.