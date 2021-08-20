Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным газопровод «Северный поток — 2» и заключенные с США договоренности, касающиеся этого проекта. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы говорили о „Северном потоке — 2“. Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», — заявила Меркель.

Она напомнила, что Германия взяла на себя ответственность сохранить транзит российского газа через Украину после 2024 года.

«„Северный поток — 2″ близится к завершению, осталось до завершения 15 километров морской части», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что все заявления о том, что газопровод является политическим проектом, не соответствуют действительности. Кроме того, он на две тысячи километров короче, чем украинский транзит.

Обращаясь к Меркель, российский лидер подчеркнул, что даже после ее ухода Россия выполнит свои обязательства по газовому контракту с Украиной. Следующие договоренности о транзите газа будут зависеть от потребностей Евросоюза.

Переговоры президента России Владимира Путина и Ангелы Меркель продолжались почти три часа. Канцлер Германии прилетела в Москву в пятницу, 20 августа.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нити труб, которые идут от России в Германию через Балтийское море. Из-за угроз США строительство остановилось почти на год и возобновилось в декабре 2020 года. По оценке оператора газопровода, укладку труб должны завершить в конце августа.

США и Германия заключили соглашение, что Вашингтон не будет чинить препятствий реализации проекта, но Берлин обеспечит продолжение поставок газа в Европу через Украину после 2024 года.