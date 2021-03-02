Сейчас Россия находится в стадии стабилизации эпидемической ситуации, однако первая волна коронавируса еще не прошла. Такое заявление в эфире Первого канала сделал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну [коронавируса] не пережили, потому что классика жанра — ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. <…> Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне», — объяснил Горелов.

Он отметил, что у 18% легко переболевших ковидом антитела не вырабатываются. Поэтому, по словам эпидемиолога, прививаться нужно всем. Горелов добавил, что сейчас масштаб производства вакцин позволяет сделать прививку и тем, кто уже перенес COVID-19.

Эпидемическая ситуация в нашей стране начала постепенно улучшаться после повторной вспышки в начале осени. Во всех регионах идет масштабная вакцинация. За прошедшие сутки российские медики впервые с начала октября 2020 года выявили менее 11 тысяч случаев болезни. За все время пандемии число выявленных случаев заражения 2019-nCoV составило 4 268 215.