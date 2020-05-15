Гитлеру причислили крупнейшую кражу велосипедов в истории Дании

Среди многочисленных преступлений Адольфа Гитлера оказался эпизод с изъятием велосипедов у датчан. Такой транспорт немцы решили забрать, чтобы использовать в качестве замены при нехватке топлива.

Конфискация велосипедов проходила в октябре 1944 года, пишет CPH Post со ссылкой на руководителя исследовательской работы в Датской королевской библиотеке Джона Лауридсена. Велосипеды изымались с согласия Гитлера. Этот момент стал одним из немногих случаев, когда Гитлер лично принимал участие в управлении Данией во время Второй мировой войны.

Война затянулась, из-за чего немецкие войска начали сталкиваться с нехваткой топлива. Именно поэтому было решено взять на замену двухколесный транспорт. Жители Дании пришли в ярость и начали выпускать подпольные газеты, где назвали велосипеды «секретным оружием Гитлера».

«Сегодня это трудно понять, но тогда велосипеды играли главную роль в обеспечении рабочих возможностью ездить по городу и сельской местности», — пояснил Лауридсен.

В итоге Гитлера уговорили уменьшить объемы конфискаций. Тем не менее это остается крупнейшей кражей велосипедов в истории Дании.