Следователи вычислили разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Во время онлайн-акции «Бессмертный полк» на сайте появились портреты Гиммлера и Гитлера. Следователи уже виновных в этом людей, большинство из которых оказались иностранцами.

«Установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции „Бессмертный полк — онлайн“ фотографий лидеров нацистской Германии. Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы», — сообщили в пресс-службе СК России.

Правоохранители выяснили, что публикациями занимались несколько десятков пользователей. Большинство их них иностранцы. Сейчас установлены личности 10 человек, приваживающих в разных регионах России.

«Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — отмечается в сообщении.

Теперь подозреваемых разыскивают. Все обстоятельства выясняются, а уголовное дело продолжают расследовать.

В этом году акция «Бессмертный полк» проходила онлайн из-за распространения коронавиуса. Во время трансляции на сайте появились фотографии Гиммлера и Гитлера. СК возбудил уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма» и начал поиск авторов публикаций.