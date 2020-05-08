Рассекречены документы об освобождении Праги

Министерство обороны России рассекретило и опубликовало архивные документы об освобождении Праги от фашистской оккупации 9 мая 1945 года. В честь 75-летия взятии чешской столицы на сайте ведомство был открыт мультимедийный раздел «Последний бой перед Победой».

В виртуальную экспозицию вошли журналы боевых действия, донесения разведки, приказы и наградные листы. Опубликован также план Пражской наступательной операции.

Штурм Праги готовился в крайне ограниченные сроки и потребовал крупной перегруппировки сил и средств. В нем участвовали пять армий, в том числе, две танковые. Наступление началось раньше намеченного срока, чтобы совпасть с началом народного восстания.

На пути следования войск оказалось огромное количество немецких военнослужащих, которые хотели сдаться в плен. За пять дней Советской армии сдались более 25 тысяч солдат и офицеров вермахта.

«Чешское население поголовно высыпало на улицы и шоссе из близь прилегающих деревень, восторженно встречая части дивизии. Чешские партизаны организовали сбор пленных. Чешские власти организовали службу регулирования, указывая на Прагу и медобслуживание при авариях и других несчастных случаях», — сказано в донесениях того времени.

На днях Минобороны России опубликовало архивные документы, посвященные битве за Берлин.