Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» во время беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Это следует из обновленной инструкции к препарату.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак [Спутник V] при беременности. <…> В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в документе, который был размещен на сайте справочника лекарственных препаратов medum.ru.

Применение препарата «Спутник V» в период грудного вскармливания, как отмечается в инструкции, противопоказано, поскольку исключить риск для младенцев невозможно.

Эксперты ранее рекомендовали разрешить вакцинировать беременных «Спутником V». Об этом заявлял глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре 2020 года. После ухудшения эпидемической ситуации в стране и введения новых ковидных ограничений темп прививочной кампании увеличился почти в два раза.

Эксперты считают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения страны.