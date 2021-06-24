Стало известно, когда происходит выработка антител после прививки «Спутником Лайт»

Выработка антител после вакцинации препаратом «Спутник Лайт» наступает через 21 день. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть новая вакцина „Спутник Лайт“, для которой достаточно одной дозы. <…> Нужно привиться — и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», — сказала Попова в эфире «России 24».

«Спутник Лайт» представляет однокомпонентную версию препарата «Спутник V». Эффективность вакцины составляет около 80%. Ее зарегистрировали в начале мая. Первые партии препарата должны поступить в гражданский оборот после 25 июня.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации. По его словам, препарат зарегистрировали в России в том числе для того, чтобы поднять уровень антител, когда он падает спустя какое-то время после перенесенной болезни или вакцинирования.

Ранее в России были разрешены к использованию три отечественные вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова.