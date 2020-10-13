Гинцбург объяснил «коварство» коронавируса

Из-за коронавируса в организме человека могут появиться антитела к интерферону. Эта особенность инфекции наносит удар по врожденному иммунитету. О коварстве 2019-nCoV рассказал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем [больше] мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным, <…> вырабатываются, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Собеседник агентства пояснил, что эти антитела блокируют даже врожденный иммунный ответ организма на различные вирусы. Ранее Гинцбург спрогнозировал рост активности коронавируса на следующей неделе из-за похолодания. Инфекция чувствует себя вольготно в прохладную, ветреную и сырую погоду.

За последние сутки российские медики выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом: 13 868. Это рекорд за все время пандемии. С марта в России выявили 1 326 178 случаев COVID-19, от последствий заражения новым вирусом умерли 22 966 человек.