Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Москве

Аномальная жара придет в московский регион в понедельник. По данным Гидрометцентра, днем температура воздуха может достигать +30 градусов.

Вероятность осадков после ливней с градом на выходных в начале рабочей недели небольшая. Возможны переменная облачность и локальные небольшие кратковременные дожди. Усиление ветра не прогнозируется.

Во время жары эксперты советуют пить больше жидкости и по возможности сократить время пребывания на солнце в первой половине дня. Еще один совет касается головных уборов для защиты от перегрева и соблюдение питьевого режима, чтобы исключить обезвоживание.

В середине недели жара начнет спадать. Уже в четверг температура составит около +20 градусов. Постепенное похолодание будет продолжаться. В конце недели снова вернутся ливни.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе с ливнем и градом. Погода продолжит оставаться такой до конца воскресенья. Также усилится ветер. В связи с этим жителей призвали соблюдать осторожность, обходить деревья и шаткие конструкции. Во время движения на автомобиле — соблюдать дистанцию, не нарушать скоростной режим и избегать обгонов.