Онищенко рассказал о правилах жизни в мегаполисе в жару

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о правилах, которые следует соблюдать, чтобы комфортно переносить жару в городе. В первую очередь нужно ограничить пребывание на солнце в первой половине дня.

С умом нужно подойти и к выбору одежды — одеваться по погоде. А также соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания. Как пояснил Онищенко, потливость убирает воду из организма и сгущает кровь.

«Те, кто вынужден находиться на открытом воздухе при температуре около +30, обязательно должны покрывать голову», — подчеркнул он в комментарии телеканалу «Звезда».

Онищенко также обратил внимание на рацион. Питание следует скорректировать, сделав акцент на овощах. А вот животные жиры нужно по максимуму сократить.

Депутат подчеркнул, что следить за своим самочувствием обязательно нужно тем, кто страдает от повышенного или пониженного давления. Из-за резких перепадов температуры они могут испытывать недомогание.

Ранее дерматолог, косметолог Ирина Котова рассказала, как правильно выбрать солнцезащитный крем. Эксперт объяснила, что одним из главных факторов тут является фототип кожи человека. Поэтому универсального средства для защиты от солнца быть не может.