ГИБДД рассказала, как будет работать в длинные выходные
Пресс-центр МВД: зарегистрировать ТС и сдать экзамен на права в нерабочие дни можно будет по записи
В период нерабочих дней ГИБДД продолжит регистрировать автомобили и принимать экзамены на права. Все это можно будет сделать по предварительной записи через сайт госуслуг, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что выдавать разрешения на изменения конструкций авто в электронном виде будут по прежней схеме. ГИБДД скорректирует графики приема экзаменов на права в соответствии с новым алгоритмом. Будущие автомобилисты будут общаться с экзаменаторами в специальных помещениях через окно с соблюдением всех необходимых санитарных правил.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Руководство страны приняло такое решение, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Медики за прошедшие сутки зафиксировали очередной рекорд смертности от ковида — со вчерашнего дня болезнь унесла 1123 жизни.