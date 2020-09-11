Германия отказалась предоставлять России данные о Навальном, ссылаясь на гостайну

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Германия так и не передала России данные по Алексею Навальному. В ФРГ ссылаются на государственную тайну.

«Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы. Ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна», — сообщил Александр Шульгин в эфире передачи Первого канала «Время покажет».

Ранее постпред РФ заявил, что Россия может начать переговоры на площадке ОЗХО, если Германия выдвинет вопрос о ситуации с Навальным на гаагскую площадку.

Блогеру Алексею Навальному стало резко плохо 20 августа на борту самолета, выполнявшего рейс Томск-Москва. Экипаж воздушного судна решил экстренно посадить самолет в аэропорту Омска. Местным медикам удалось спасти жизнь оппозиционеру. Но позже по настоянию родственников блогера перевезли в немецкую клинику «Шарите». По последним данным, накануне Навального вывели из комы, он находится в сознании и может говорить. Его жизни ничего не угрожает. Однако подробности его состояния никто не разглашает.