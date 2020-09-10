Россия заявила, что готова рассмотреть ситуацию с Навальным на площадке ОЗХО

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия может начать переговоры на стороне международной организации. Это произойдет, если Германия выдвинет вопрос о ситуации с Навальным на гаагскую площадку.

«Если вопрос будет вынесен нашими немецкими партнерами на гаагскую площадку, мы готовы к его рассмотрению строго в правовом поле Конвенции [о запрещении химического оружия]», — процитировал Шульгина ТАСС.

ОЗХО — организация по запрещению химического оружия, которая находится в Гааге. Ее создали при поддержке ООН в 1997 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время конференц-колла, что Берлин так и не предоставил результаты анализов Алексея Навального, которые позволили немецким медикам сделать выводы о состоянии здоровья оппозиционера, передает Ura.ru.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Томск - Москва. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где местным медикам удалось спасти политику жизнь. После его перевезли в немецкую клинику «Шарите». По последней информации, Навальный пришел в себя и начал разговаривать.