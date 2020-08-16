Генпрокуратура проверит семью, в которой отец раскручивал младенца за ногу

Соответствующие поручения получили прокуроры Краснодарского края и Москвы.

Мужчина, запечатленный на видео, — 35-летний москвич, женщина — 27-летняя уроженка Белгорода. Пара приехала в Сочи в первом полугодии 2020 года, в июне у них родился ребенок.

Семья жила в палатке в лесном массиве Хостинского района города Сочи. Младенца доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

«Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мать доставили в отдел полиции Хостинского района. Решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.

Девочку зовут Шутка, об этом написано в свидетельстве о рождении ребенка. Малышка родилась 24 июня.

В Сети появился ролик, на котором мужчина, посвистывая, размахивал во все стороны младенцем. Он держал ребенка за ногу. Многие пользователи соцсети пришли в ужас от увиденного. Под последним постом набралось более 29 тысяч комментариев. Подписчики призывали правоохранителей наказать родителей за жестокое обращение с новорожденной.