Молодой отец размахивал младенцем, держа его за ногу. Придется отвечать

В Сети появился ролик, на котором мужчина, посвистывая, размахивал во все стороны младенцем, держа его за ногу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку семьи.

По предварительным данным, мужчина является отцом ребенка. Он лично выложил видео, где, посвистывая, держит девочку за ножку и сильно раскачивает ее. Действие происходит в Ажекском экопарке города Сочи — об этом свидетельствует поставленный геотег.

На страницу мужчины в Instagram подписано более двух тысяч фолловеров. Также на странице есть еще несколько публикаций, где молодой отец пренебрежительно относится к младенцу.

Стоит отметить, что имя девочки — Шутка, об этом написано в свидетельстве о рождении ребенка, которое родители выложили на страницу. Родилась малышка 24 июня.

Многие пользователи соцсетей были шокированы увиденным. Под последним постом оставлено более 29 тысяч комментариев. Люди призывали правоохранительные органы привлечь родителей за жестокое обращение с ребенком. Как сообщает «Живая Кубань», в полиции уже начали проверку.