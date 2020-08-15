Трехмесячную девочку, которую отец поднял за ногу в Сочи, хотят передать опекунам

Полиция Сочи разыскала семейную пару, в которой мужчина поднял трехмесячную дочь за ногу и выложил видео в Instagram. Ребенка хотят изъять из семьи.

Родителями младенца оказались 35-летний москвич и 27-летняя жительница Белгорода. Женщину доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Семья жила в палатке в лесном урочище Ажек Хостинского района города.

Младенцу, как указано в сообщении, ничего не угрожает. Полицейские провели осмотр места проживания его родителей.

Знакомый отца девочки рассказал Life Shot, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. По его словам, «Игорь парень хороший», но «немного не от мира сего, как и его жена». До этого мужчина уже был женат, но первая супруга «нашла мужика поперспективнее». Квартиру он оставил бывшей жене и ребенку от первого брака, сообщил знакомый.