Общество 25 марта 2024, 14:04 Генеральная репетиция парада Победы пройдет 5 мая Кремль: репетиция парада Победы пройдет 5 мая РИА «Новости»

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Генеральная репетиция парада 79-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая, а сам парад по традиции пройдет 9 числа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, открыв аккредитацию журналистов на мероприятие.

В Минобороны заявили, что на Красную площадь в этом году выйдут более девяти тысяч человек. В параде задействуют 75 единиц техники, а также самолеты ВКС России.

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В пешую колонну войдут расчеты участников СВО, нахимовцев и суворовцев. На мероприятии появятся члены движения «Юнармия», а также женщины-военнослужащие, казаки. Военный оркестр будет сопровождать праздничное шествие.

Традиционные парады 9 мая пройдут в 29 городах России. На них продемонстрируют почти тысячу образцов вооружения и техники.

В августе на Красной площади состоится первый в России парад атлетов. Последний такой парад прошел в СССР в 1938 году.